Тренер «Севильи»: надеемся продлить серию побед испанских команд над «Спартаком»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Надеемся, что сможем продолжить серию побед испанских команд над „Спартаком“. Мои опасения и надежды ровно такие же, как и перед матчем с „Ливерпулем“. Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд.
Мы смотрели не только игры «Спартака» в Лиге чемпионов, мы смотрели и их игры в чемпионате России. Больше отталкивались от матча «Спартака» с «Ливерпулем» при подготовке. Английская команда заставила московскую команду играть от обороны. Поэтому этот матч мы смотрели чуть больше.
Ротация? Я за то, чтобы играл стабильный состав. Но мы притираемся друг к другу. Начало чемпионата нам удалось, потом мы слегка сдали. Что касается критики в мой адрес после последнего матча, то я её принимаю. Мы не угадали с заменами в перерыве матча с «Атлетиком», но я буду работать дальше в своём ключе.
Кьер и Банега прилетели в Москву. Сегодня на тренировке посмотрим, каково их состояние и смогут ли они завтра сыграть», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» проиграл три последних матча против испанских клубов. В последних двух он соперничал с «Барселоной» на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13 и оба раза уступил — 2:3 в гостях и 0:3 дома. Серия без побед красно-белых во встречах с испанскими командами составляет шесть матчей (две ничьи, четыре поражения). Последняя победа пришлась на гостевую встречу с «Мальоркой» (1:0) в третьем круге Кубка УЕФА-2003/04 (итоговое поражение со счётом 1:3).