Тренер АПОЭЛ: может, мы запрём Обамейянга в раздевалке!

Главный тренер АПОЭЛ Гиоргос Донис ответил на вопрос, как сдержать нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (17 октября).
«Может, мы запрём его в раздевалке! Когда против тебя играют такие талантливые парни, у них всегда будут моменты. То же относится к Месси, Роналду или Кейну. Мы постараемся сократить количество этих моментов и будем надеяться, что он их не реализует», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
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