Сесар Навас: очень приятно возвращаться туда, где добился определённых высот

Защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал гостевую победу над бывшим клубом — «Ростовом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Конечно, очень приятно эмоционально возвращаться туда, где ты добился определённых высот. Но мы очень довольны, что взяли здесь три очка и прервали очень неприятную серию. Нам надо наконец-то подниматься в турнирной таблице и показывать всё, что можем.
Наверное, нам повезло в игре с «Ростовом». Была серия, когда мяч у нас не шёл в ворота, а в этот раз получилось и забили. Перед командой была поставлена цель попытаться выйти в Лигу Европы по итогам сезона, а цель до зимы — постараться забраться как можно выше", — сказал игрок в эфире «8-16».
Бердыев: когда-то «Рубину» тоже должно было повезти