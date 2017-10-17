«Мальмё» показал видео из раздевалки во время празднования чемпионства. За три тура до конца сезона шведский клуб стал недосягаем для конкурентов. Победа над «Норрчёпингом» (3:1) позволила лидерам чемпионата оторваться от идущего вторым клуба АИК на 10 очков и отпраздновать завоевание второго чемпионского титула подряд.
Для «Мальмё» это 20-й трофей в истории. Таким образом, коллектив из одноимённого города стал первым шведским клубом, над эмблемой которого будут красоваться две звезды — по одной за каждые 10 титулов.
Видео из раздевалки также можно посмотреть на «Чемпионате».
«Мальмё» стал 20-кратным чемпионом Швеции за три тура до финиша