Гончаренко: в матче с «Базелем» можем увидеть всех игроков ЦСКА, кроме Дзагоева

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча состоится в Москве 18 октября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
«В завтрашнем матче мы можем увидеть всех, за исключением Дзагоева. Но не исключаю, что кто-то останется на скамейке: Вася Березуцкий, Вернблум или Васин. Конкуренция есть, и надо выбрать оптимальный состав», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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