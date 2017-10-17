Гончаренко: на групповом этапе Лиги чемпионов многое решается в 3-4-м туре

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» ответил на вопрос, является ли игра ключевой в борьбе за выход из группы. После двух туров в активе обоих клубов по три очка.
«Так далеко заглядывать не хочется, но мы понимаем, что победа в любом матче — это плюс. На мой взгляд, многое решается не в пятом туре, а именно в третьем-четвёртом, когда идут двухматчевые противостояния. Здесь уже вырисовывается, кто на каком месте будет. Как правило, пятый тур ставит точку, а шестой тур мало на что влияет. Эти двухматчевые противостояния будут достаточно важны», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Встреча состоится в Москве 18 октября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.