Гончаренко отметил в составе «Базеля» трёх игроков

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии домашнего матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Базелем» выделил в составе швейцарской команды трёх футболистов: Димитри Оберлина, Луку Зуффи и Михаэля Ланга.
«В матчах Лиги чемпионов надо отмечать в целом организацию игры. Может быть, выделяется Оберлин, располагающий достаточно хорошей скоростью. Особенно мне нравится, как действует в центре поля 7-й номер (Лука Зуффи. — Прим. «Чемпионата»). Плюс правым флангом очень хорошо атакует Ланг, через правый фланг строится игра. Но ещё раз скажу: командная структура важнее, чем отдельно взятые игроки. Это индивидуальности, а на первом плане у «Базеля» командная игра», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Матч ЦСКА — «Базель» состоится 18 октября и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.