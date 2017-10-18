Тренер «Марибора»: могли конкурировать с «Ливерпулем», но допустили много ошибок

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Когда я выбираю тактику на конкретный матч, учитываю все сильные стороны противника. Мы знали силу «Ливерпуля», но провели плохой матч. «Марибор» использовал стиль, который позволил команде попасть в группы. Просто вчера мы показали низкий уровень игры. Уверен, что мы могли конкурировать с «Ливерпулем» даже с такой тактикой и теми же игроками, но слишком много ошибались», — цитирует Миланича пресс-служба УЕФА.
«Ливерпуль» повторил рекорд Лиги чемпионов по самой крупной выездной победе