Гончаренко: ЦСКА должен играть с позиции силы, но учитывая козыри «Базеля»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Встреча состоится в Москве 18 октября, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
«Как мы уже говорили после матча с „Краснодаром“, у нас все в строю, за исключением Дзагоева. Сегодня в протоколе не будет Васи Березуцкого, но если бы была острая необходимость, он тоже сыграл бы.
У нас есть планы, но не хотелось бы раскрывать все карты. Тем не менее у нас, понятно, много сильных сторон и домашний стадион. Мы должны играть с позиции силы, но также нужно учитывать сильные стороны соперника.
Я всегда говорил, что третий и четвёртый матчи на групповом этапе имеют решающее значение. В пятом матче уже ставится точка, а в шестом, как правило, мало что решается», — сказал тренер в эфире «Матча».