Моуринью: не было ощущения, что «МЮ» может пропустить. Знали, что наш гол придёт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Бенфикой» (1:0) в гостях в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, отметив надёжную игру своей команды в обороне.
«Наша команда играла позитивно и всё держала под контролем. По ходу матча у меня не было ощущения, что мы можем пропустить, поскольку надёжно действовали в обороне. Иногда мне кажется, что хорошая игра в защите — это преступление, но на самом деле в этом нет ничего криминального. Хорошая оборона — это ещё один шаг к положительному результату. Мы знали, что давление «Бенфики» не может продолжаться все 90 минут.
«Бенфика» не смогла весь матч трудиться в обороне таким удивительным образом, как «Ливерпуль» в недавнем матче против нас. Не испытывая какого-либо давления, мы знали, что гол придёт», — приводит комментарий специалиста BBC Sport.