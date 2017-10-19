Симеоне: продлевая контракт с «Атлетико», знал, что есть и что меня ожидает

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что отлично осознавал, что его ожидает, продлевая контракт со столичным клубом до 2020 года. Аргентинский специалист сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом», в котором испанцы не смогли поразить ворота соперников и вынуждены были довольствоваться ничьей.
«Некоторых одолеет пессимизм после последних ничьих. Но я полностью верю в эту команду. Продлевая контракт с «Атлетико», знал, что есть и что меня ожидает. Я спокойно ожидаю завтрашнего дня, чтобы продолжать совершенствовать игру команды», — цитирует Симеоне Marca.
Симеоне объяснил, почему продлил контракт с «Атлетико»