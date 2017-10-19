Нильссон-Линделёф: провёл в «Бенфике» пять лет, но ничего особого не чувствовал

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Нильссон-Линделёф рассказал, какие эмоции испытал, играя против «Бенфики» (1:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Швед выступал за лиссабонцев с 2012 по 2017 год.
«Я провёл в «Бенфике» пять лет, мне было приятно снова с ними сыграть. Очень доволен, что «Манчестер Юнайтед» одержал победу. Но я ничего не чувствовал, просто был счастлив сыграть. Хотел сделать всё возможное, чтобы помочь команде победить», — цитирует Нильссон-Линделёфа пресс-служба УЕФА.
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