«Зенит» — «Русенборг»: ожидается 51 тыс. зрителей, гостей поддержат 40 человек

На матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» на своём поле сыграет с «Русенборгом», ожидается до 51 тыс. зрителей, при этом гостей поддержат 40 болельщиков. «Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в зелёном; гости — в белой форме, голкипер — в жёлтом.
«Сине-бело-голубые обращают внимание, что крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта. Во время проведения матча будет использована автоматическая система определения голов», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.
Встреча состоится сегодня, начало игры — в 20:00 мск.
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