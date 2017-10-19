Главный тренер сборной Северной Ирландии признался в вождении в нетрезвом виде

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил признался в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sky Sports, однако подробности пока не известны. Британские СМИ отмечают, что инцидент произошёл ещё 10 сентября прошлого года. Сегодня, 19 октября, 48-летний специалист предстал перед судом, признав свою вину.
О'Нил работает с национальной командой Северной Ирландии с 2012 года. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года в России североирландцы заняли второе место и поборются со сборной Швеции за путёвку на ЧМ-2018 в стыковых матчах. Игры запланированы на 9 и 12 ноября. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
Главный тренер сборной Северной Ирландии арестован за вождение в нетрезвом виде