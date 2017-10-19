Рязанцев: хотелось бы посмотреть на убойную связку шутников Салугин — Дзюба

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев рассказал, кто является главным весельчаком в пермской команде.
Ранее Рязанцев выступал за «Зенит», в которым заводилой в плане юмора считается нападающий Артём Дзюба.
«Я думаю, что это, конечно, Саша Салугин. Хотелось бы посмотреть на их убойную связку шутников. И в нападении тоже убойную», — отметил Рязанцев.
«Атмосфера в «Амкаре» вообще шикарная. Коллектив по-хорошему сумасшедший. Пацаны все дружелюбные, часто с ними встречаемся вне тренировок, общаемся. Такая атмосфера, наверное, самая главная сила команды», — приводит слова футболиста официальный сайт пермского клуба.
Рязанцев рассказал также о том, влияют ли на него различия между Санкт-Петербургом и Пермью.
«Самое важное — это работа. Работа здесь есть, и она мне нравится. А города, конечно, отличаются, что уж кривить душой. Сегодня как раз ехал и вспоминал, когда последний раз здесь, в Перми, светило солнце, и не мог вспомнить. Давно, в общем. Погода здесь странная. Ощущение, будто над городом всегда нависает что-то. Солнца не так много. Говорят, в Питере мало солнца. Здесь его, наверное, ещё меньше», — сказал полузащитник.