Защитник «Русенборга» Мелинг: Ригони прекрасен

Защитник «Русенборга» Биргер Мелинг прокомментировал гостевое поражение в матче группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» (1:3).
Напомним, хет-трик в составе петербургской команды оформил аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.
«Нельзя быть счастливым, когда ты проигрываешь. Мы плохо начали встречу. Потом удалось выравнять игру, но, к сожалению, не смогли завершить матч с положительным результатом.
По поводу хет-трика Ригони скажу, что аргентинец прекрасен. Он забил три мяча. Это показывает его высокий уровень.
Мы сражались с сильной командой и не добились нужного результата. Приедем домой, посмотрим матч, разберём все наши ошибки и станем лучше.
Сложно сравнивать «Реал Сосьедад» и «Зенит». Обе команды очень квалифицированны. В играх с ними мы показали себя не с лучшей стороны. Будем стараться играть лучше. Мы должны учиться на таких поединках. В декабре в ответном матче покажем, на что мы способны», — передаёт слова Меллинга корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.