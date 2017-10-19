Бубнов: «Зенит» де-факто вышел в плей-офф ЛЕ и может сосредоточиться на РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Русенборгом» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Не стоило ждать, что «Зенит», будучи хозяином, сметёт норвежцев со своего пути. «Русенборг» — неплохая команда, организованная, обладающая международным опытом. За гостей выступают несколько известных футболистов, они без пяти минут чемпионы Норвегии. Словом, «Русенборг» ни в коем случае нельзя было считать мальчиками для битья и быстрый гол сослужил «Зениту» отличную службу: позволил избрать удобную выжидательную тактику, выложиться где-то на три четверти сил перед ответственнейшей встречей чемпионата с ЦСКА. Нет, «Зенит» не мог себе позволить включить режим экономии сил, периодически прессинговал, но всё-таки задействовал свой потенциал не на максимальных оборотах.
На мой взгляд, данный состав как раз и наигрывался на ближайший матч чемпионата, который с турнирной точки зрения для «Зенита» даже важнее. Хотя тот факт, что команда Роберто Манчини выиграла в Лиге Европы третий матч подряд, стратегически также очень ценен. Теперь петербуржцы де-факто гарантировали себе плей-офф и могут целиком сосредоточиться на РФПЛ, сильнее ротировать состав в еврокубках.
Что касается героя встречи Эмилиано Ригони, то видно, что это очень перспективный игрок, удачная покупка «Зенита». Окружённый целой группой соотечественников, он быстро адаптировался в новом клубе и прибавляет от матча к матчу. Ригони быстр, техничен, универсален. Атакующий полузащитник может обыграть, результативно ассистировать, решить эпизод сам. Вместе с Кокориным и Дриусси они образуют очень манёвренную тройку нападения, в которой игроки могут меняться местами.
Возвращаясь к игре с «Русенборгом»: чувствовалось, что «Зенит» выглядел гораздо свежее, чем в прошлом матче с тульским «Арсеналом», но всё ещё не на максимуме. Вероятно, «тумблер» должен быть переведён в соответствующее положение как раз в матче с ЦСКА», — цитирует Бубнова Sportbox.
«Зенит» (9 очков) после трёх туров Лиги Европы занимает первое место в турнирной таблицы своей группы, опережая «Реал Сосьедад» (6), «Русенборг» (3) и «Вардар» (0).