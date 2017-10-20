Ригони признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Русенборг»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони был признан лучшим игроком домашнего матча питерской команды с «Русенборгом» (3:1) в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
В этой встрече 24-летний аргентинский футболист вышел в стартовом составе и забил три гола, отличившись на 1-й, 68-й и 75-й минутах. Этот хет-трик стал для Ригони первым в его профессиональной карьере.
Благодаря победе «Зенит» набрал девять очков. Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице группы L, опережая «Реал Сосьедад» (6 очков), «Русенборг» (3) и «Вардар» (0).
Ригони: чтобы сделать ещё один хет-трик, надо ещё раз сфотографироваться с Месси