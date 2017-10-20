Полузащитник «Зенита» Ригони включён в команду недели Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, ставший автором хет-трика в ворота «Русенборга» (3:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, включён в команду недели Лиги Европы.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
Вратарь: Яннис Анестис (АЕК).
Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Козмин Моци («Лудогорец»), Байрам Яшаница («Скендербеу»), Дмитрий Шомко («Астана»).
Полузащитники: Эмилиано Ригони («Зенит»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Хаби Прието («Реал Сосьедад»), Йосип Иличич («Аталанта»).
Нападающие: Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Жуниор Кабананга («Астана»).
Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы