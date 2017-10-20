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Полузащитник «Зенита» Ригони включён в команду недели Лиги Европы

20 октября 2017, пятница. 11:33 Футбол

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, ставший автором хет-трика в ворота «Русенборга» (3:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, включён в команду недели Лиги Европы.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Яннис Анестис (АЕК).

Защитники: Альберто де ла Белья («Реал Сосьедад»), Козмин Моци («Лудогорец»), Байрам Яшаница («Скендербеу»), Дмитрий Шомко («Астана»).

Полузащитники: Эмилиано Ригони («Зенит»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Хаби Прието («Реал Сосьедад»), Йосип Иличич («Аталанта»).

Нападающие: Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Жуниор Кабананга («Астана»).

Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
АЕК Афины Аталанта Лацио Лудогорец Реал Сосьедад Скендербеу ФК Астана ФК Зенит Йосип Иличич Хаби Прието Эмилиано Ригони
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
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