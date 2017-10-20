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Салах второй раз подряд признан игроком недели в ЛЧ, Промес занял 3-е место

20 октября 2017, пятница. 13:28 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах второй раз подряд был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Таковы результаты голосования, проходившее на официальном сайте УЕФА. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который также был среди номинантов, занял третье место.

Мохамед Салах, на счету которого 2 гола и 1 результативный пас в матче с «Марибором» (7:1), набрал 51% голосов. Далее следуют Джен Тосун («Бешикташ») – 33%, Квинси Промес («Спартак») – 7%, Лионель Месси («Барселона») – 4%, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Реал») – по 2%, Эден Азар («Челси») и Неймар («ПСЖ») – 1% голосов.

Салах признан лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Неймара, Месси и Роналду
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид ФК Спартак Челси Квинси Промес Криштиану Роналду Лионель Месси Маркус Рашфорд Мохамед Салах Неймар Эден Азар
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