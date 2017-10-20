Салах второй раз подряд признан игроком недели в ЛЧ, Промес занял 3-е место

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах второй раз подряд был признан игроком недели в Лиге чемпионов. Таковы результаты голосования, проходившее на официальном сайте УЕФА. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который также был среди номинантов, занял третье место.
Мохамед Салах, на счету которого 2 гола и 1 результативный пас в матче с «Марибором» (7:1), набрал 51% голосов. Далее следуют Джен Тосун («Бешикташ») – 33%, Квинси Промес («Спартак») – 7%, Лионель Месси («Барселона») – 4%, Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Реал») – по 2%, Эден Азар («Челси») и Неймар («ПСЖ») – 1% голосов.
Салах признан лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Неймара, Месси и Роналду