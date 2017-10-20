Куман: если команда не выигрывает, то дело, очевидно, в тренере

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказал мнение, что в текущих результатах его команды вина лежит на нём. «Эвертон» проиграл на своём поле «Лиону» (1:2) в 3-м туре Лиги Европы и практически лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
«Если команда не выигрывает и показывает не лучшую игру, то дело, очевидно, в тренере. Окончательное решение будет за советом директоров клуба, и если они решат, что я не подхожу „Эвертона“, значит так тому и быть», — цитирует Кумана Mirror.
Турнирная таблица группового этапа Лиги Европы
Куман: на сегодняшний день руководство «Эвертона» меня полностью поддерживает