Группа Green Day перенесла концерт в Лиме из-за матча Перу и Новой Зеландии

Менеджмент и участники американской панк-группы Green Day согласились внести изменения в гастрольных график своего тура по Южной Америке из-за расписания матчей плей-офф сборных Перу и Новой Зеландии за право участия на чемпионате мира — 2018.
Ранее предполагалось, что музыканты дадут свой концерт в Лиме на главном стадионе страны 15 ноября, но на этот же день намечено проведение ответной встречи национальной футбольной команды. По итогам переговоров, Green Day выступят в столице Перу на день раньше.
«Green Day поддержит перуанскую футбольную команду и даст Перу концерт, которого страна заслуживает, поэтому дата нашего шоу была перенесена на 14 ноября», — приводит позицию группы издание Living in Peru.
Чилийцы не будут подавать апелляцию на результат матча сборных Перу и Колумбии