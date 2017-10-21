Агуэро сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился одним голом в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:0). В первом тайме 29-летний аргентинец реализовал пенальти, назначенный за фол против полузащитника Бернарду Силвы.
Таким образом, Агуэро забил свой 177-й гол в составе «горожан» и сравнялся с лучшим бомбардиром в истории клуба Эриком Бруком. Брук играл в «Манчестер Сити» с 1928 по 1939 год, а Агуэро выступает за английскую команду с 2011 года.
Видео гола Агуэро можно посмотреть в YouTube.
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