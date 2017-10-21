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Гаджиев: «Спартак» по потенциалу не уступает «Зениту» и «Локомотиву»

21 октября 2017, суббота. 21:31 Футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Игра проходила примерно так, как предполагалось. „Спартак“ владел преимуществом, контролировал мяч, но не смог забить, а мы упустили момент в концовке. Момент с падением своего игрока не видел, но по вопросу во флэш-интервью понял, что пенальти был.

Ничьей со «Спартаком» после его победы над «Севильей» доволен, но если говорить о более мелких деталях, расстроен. Надо попадать по мячу в голевой ситуации! А когда игрок мажет, это расстраивает.

Футбол — игра, в которой случайность играет большую роль, чем в баскетболе. И хорошо, что у нас такая либеральная игра, где команды, укомплектованные не так, как топ-клубы, могут добиваться результата. Изначально я говорил общественности и руководству, что мы не готовы к сезону. Но потихонечку восстанавливали качества, которые неплохо проявляли ещё в прошлом сезоне. Мы находили внутренние ресурсы: в проблемную опорную зону вышел Огуде после травмы.

Не могу судить по одной игре, готов ли «Спартак» бороться за чемпионство. Если рассматривать серию игр, вся борьба ещё впереди. «Спартак» по потенциалу не уступает «Зениту» и «Локомотиву». Были внутренние проблемы: травмы, потери очков на старте сезона. Главное, что есть уровень, возможности, а как они их реализуют, неизвестно.

Мы часто не говорим о врачах, помощниках и других работниках. В профессиональной команде все чётко должны выполнять свою работу. Как говорил Лобановский, «организация на нуле». Евсеев — хороший помощник. Я доволен всеми помощниками, они все профессионалы и дополняют друг друга. Когда Вадим уходил, он попросил поработать во второй лиге. Получил опыт, но в ПФЛ гораздо хуже организация, работа тяжелее. РФПЛ интереснее. Я позвонил ему, сказал возвращаться. Им надо давать проводить занятия. Я доверяю всем помощникам», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Каррера: «Спартак» должен принять результат матча с «Амкаром»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Зенит ФК Локомотив ФК Спартак Вадим Евсеев Гаджи Гаджиев
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21 октября 2017, суббота
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