Хацкевич: «Динамо» К в матче с «Шахтёром» не будет щадить ни себя, ни соперника

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с донецким «Шахтёром» (22 октября) в чемпионате Украины.
«В плане настроя, думаю, завтра ребята не будут щадить ни себя, ни соперника. Мы принципиальные соперники уже на протяжении долгого времени, поэтому, уверен, в плане настроя и желания бороться завтра проблем не будет.
Из травмированных только Хачериди со вчерашнего дня работает в общей группе. Посмотрим на него ещё на сегодняшней тренировке. Надеюсь, Женя подойдет к игре здоровым как ментально, так и физически.
Вида вчера уже был на базе, ему наложили 10 швов. Домагой рвётся в бой, на тренировку. Это хорошее желание и стремление, но посмотрим. А Сидорчук в понедельник летит на медобследование в Барселону, после чего уже будет известна степень сложности его травмы», – сказал Хацкевич.