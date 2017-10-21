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Хацкевич: «Динамо» К в матче с «Шахтёром» не будет щадить ни себя, ни соперника

21 октября 2017, суббота. 22:14 Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с донецким «Шахтёром» (22 октября) в чемпионате Украины.

«В плане настроя, думаю, завтра ребята не будут щадить ни себя, ни соперника. Мы принципиальные соперники уже на протяжении долгого времени, поэтому, уверен, в плане настроя и желания бороться завтра проблем не будет.

Из травмированных только Хачериди со вчерашнего дня работает в общей группе. Посмотрим на него ещё на сегодняшней тренировке. Надеюсь, Женя подойдет к игре здоровым как ментально, так и физически.

Вида вчера уже был на базе, ему наложили 10 швов. Домагой рвётся в бой, на тренировку. Это хорошее желание и стремление, но посмотрим. А Сидорчук в понедельник летит на медобследование в Барселону, после чего уже будет известна степень сложности его травмы», – сказал Хацкевич.

Защитнику киевского «Динамо» Виде наложили 10 швов, сотрясения мозга нет
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Шахтёр Донецк Александр Хацкевич Домагой Вида Евгений Хачериди Сергей Сидорчук Травмы — футбол
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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