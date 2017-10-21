Таски: какое-то общение о новом контракте идёт, я бы хотел остаться в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски ответил на вопрос о контракте. Ранее ТАСС сообщал, что 30-летний Таски в сентябре не смог договориться с клубом о подписании нового контракта и в данный момент переговоры с красно-белыми приостановлены.
«Соглашение рассчитано до лета 2018 года. Какое-то общение уже идет. Я бы хотел остаться в «Спартаке». Я тут счастлив», — передаёт слова Таски корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта».
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