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Паршивлюк: я, как и вся страна, был в шоке от победы «Спартака» над «Севильей»

22 октября 2017, воскресенье. 00:01 Футбол

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк, являющийся воспитанником «Спартака», поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов между московским клубом и «Севильей» (5:1). Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Конечно же, я смотрел Лигу чемпионов. Когда „Спартак“ обыгрывал „Севилью“, чувства были те же, что и у всей страны – шок. Конечно же, было приятно, мы переживаем за все российские клубы. Для России это важная победа», — цитирует Паршивлюка «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

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Источник: Советский спорт в Санкт-Петербурге Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов ФК Севилья ФК Спартак Сергей Паршивлюк
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