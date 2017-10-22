Селихов — о неназначенном пенальти в его ворота: можно было ставить, признаю

Вратарь «Спартака» Александр Селихов изменил мнение по поводу эпизода с неназначенным пенальти в его ворота в конце матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).
После игры защитник пермяков Брайн Идову заявил, что Селихов нарушил на нём правила, а судья должен был назначить пенальти в пользу «Амкара». Сам голкипер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым сказал, что «Идову всё грамотно делал, но пенальти не было».
Спустя некоторое время Селихов написал в «Инстаграме»: «Можно было ставить, признаю...»