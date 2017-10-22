Гвардиола: Агуэро нужно отдать нам должное и пригласить на ужин

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бёрнли» (3:0) в матче девятого тура английской Премьер-лиги пошутил на тему близости нападающего Серхио Агуэро к клубному рекорду результативности. Аргентинец открыл счёт в противостоянии, забив свой 177-й гол в составе «горожан» и сравнявшись по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории клуба Эриком Бруком.
«Агуэро стоит отдать нам должное и пригласить на ужин. Ему нужен ещё один гол, и это рано или поздно произойдёт. Это будет что-то особенное, и для него очень важно стать лучшим бомбардиром в истории клуба. И мы этому счастливы», — цитирует специалиста BBC Sport.
Агуэро сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити»