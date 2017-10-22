Вальверде: Суарес бесценен для «Барселоны», и с ним я не вижу никаких проблем

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выступил на защиту нападающего Луиса Суареса, не использовавшего выгоднейшую возможность для взятия ворот «Малаги» (2:0) в домашнем матче 9-го тура Примеры.
«Правда заключается в том, что в первом тайме нам не хватало игрового ритма. Не знаю, идёт ли речь об усталости ментальной, нежели физической усталости, ведь мы провели три матча чуть больше чем за неделю. К счастью, во втором тайме мы улучшили свою игру и имели гораздо больше возможностей упрочить своё лидерство.
Суарес? Меня совсем не волнует его промах, поскольку для нападающих в первую очередь важно, чтобы у них появлялись шансы. Он отлично сыграл против «Атлетико» и был близок к голу в ворота «Олимпиакоса». Его агрессивность и амбиции в конечном итоге принесут нам пользу. Луис Суарес бесценен для нас. Я не вижу никаких проблем с ним», — цитирует специалиста издание Football Espana.
Видеообзор встречи соперников можно посмотреть в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».