Бенитес: «Ньюкасл» сделал шаг вперёд, важно продолжать побеждать

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес остался доволен результатом встречи с «Кристал Пэлас» в девятом туре АПЛ. «Сороки» одержали победу со счётом 1:0, впервые выиграв в чемпионате с 16 сентября. Автором единственного гола стал Микель Мерино, вышедший на замену и отличившийся на 86-й минуте.
«Было важно взять три очка в таком непростом матче. Это ещё один шаг вперёд нашей команды, и не менее важно продолжать побеждать. На данный момент мы находимся в совсем неплохом положении», — приводит послематчевый комментарий специалиста BBC Sport.
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