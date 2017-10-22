Деулофеу: считаю, что забил гол в ворота «Малаги» по правилам

Нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу считает, что забил свой вызвавший споры гол в ворота «Малаги» (2:0) в девятом туре Примеры по правилам, и в том эпизоде на старте игры мяч не вышел за пределы поля.
«У меня получились две или три неплохие игры подряд, поэтому нужно продолжать в том же духе. Чувствую, что важен для команды и должен ей помогать.
Что касается моего гола, я не видел, чтобы мяч покинул пределы поля, поэтому не выключился из игры. Считаю, что гол был забит по правилам», — сказал форвард после матча в эфире beIN Sports.
Видеообзор встречи в Барселоне можно посмотреть в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».
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