Спаллетти: «Интер» мог сыграть с «Наполи» лучше, но счастлив и ничьей

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат матча с «Наполи» (0:0) в 9-м туре итальянской Серии А.
«Игроки заслуживают комплиментов, они отлично выступили против сильного соперника. Моя настоящая удача заключается в том, чтобы работать с этими футболистами. Они знают, как выполнять свою работу, и понимают, чего хотят достичь.
Если анализировать глубже, то становится понятно, что мы могли сыграть лучше. Мы допускали ошибки в контратаках и неудачно действовали в некоторых ситуациях, не справляясь во владении мячом, хотя технически мы не уступаем «Наполи». Как бы там ни было, мы счастливы достичь этого результата», — сказал Спаллетти.
Сарри: если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти — министром обороны