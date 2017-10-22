Бабаев: удивлены отсутствием Оланаре в матче с «Зенитом», но так решил тренер

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ, а также отсутствие в заявке на матч нигерийского форварда Аарона Оланаре.
«Прежде всего стоит констатировать, что игра получилась. На мой взгляд, матч получился очень интересным. В первом тайме ребята создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, реализовать не смогли. Второй тайм получился равным, обоюдоострым, поэтому игра вышла красивой, но победить не удалось.
Безусловно ребята на себя разозлились после матча с «Базелем». Было очень неудобно перед болельщиками, которые тогда пришли нас поддержать в довольно холодный осенний вечер. В тот день не получалось ничего — что это было, сказать сложно. Видимо, ребята, понимая эту ситуацию, вышли на матч с «Зенитом» настроенные, боролись, и у меня было ощущение, что «Зенит» был не готов к такому натиску с первых минут. Самое главное, что удалось нашего болельщика порадовать если не результатом, то качеством игры. Сегодня был полный стадион, который не умолкал, так что от лица клуба и команды хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку.
Что касается того, рассчитываем ли мы вообще на Оланаре, которого сегодня не оказалось в заявке, то да, конечно. Не заявить его на матч — это было тренерское решение. Честно говоря, не было времени детально это обсудить. Были немного удивлены, но, повторюсь, так решил тренер», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.