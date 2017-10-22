Монтелла: после таких игр «Милану» нужно объединиться ещё сильнее

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился впечатлениями от ничьей в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 0:0.
«Это тяжёлый момент. За последние несколько игр в Серии А произошло практически всё. Сегодня мы остались на поле вдесятером и отдали все силы. Даже в меньшинстве мы выглядели превосходно. Пока всё складывается не в нашу пользу, но мы едины. С таким настроем результаты придут.
Я тренирую «Милан» и очень счастлив быть здесь. Хочу похвалить ребят за то, что они сделали сегодня на поле. Даже вдесятером мы заслуживали победы. Я очень доволен игрой, но не результатом. Я знаю, что меня будут оценивать каждый день, но чувствую себя уверенно, а после таких игр нам нужно объединиться ещё сильнее», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.