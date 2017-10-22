Соперник «Локомотива» по группе ЛЕ «Фастав» крупно проиграл в чемпионате Чехии

«Фастав», соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 11-го тура чемпионата Чехии на своём поле проиграл со счётом 1:5 клубу «Млада Болеслав».
Хозяева поля повели в счёте после гола Убонга Мозеса уже на 3-й минуте, однако впоследствии пропустили пять мячей.
«Фастав» (14 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Млада Болеслав» (11) — на 11-й строчке.
Напомним, «Локомотив» со счётом 3:0 разгромил чешскую команду в Москве 28 сентября. Вторая игра пройдёт 7 декабря.