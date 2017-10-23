Коби Брайант считает, что Кейн может достичь уровня Роналду и Месси

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посетил матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль».
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась победой «шпор» со счётом 4:1.
Дубль в составе «Тоттенхэма» оформил нападающий Гарри Кейн, игра которого впечатлила знаменитого баскетболиста.
«Кейн – хорош, очень хорош. Думаю, он может стать ещё лучше, потому что молод и у него впереди много возможностей. Он может быть как Роналду или Месси, если верит в себя и продолжит усердно работать. Тогда он может достигнуть этого уровня. Мне нравится, как он борется и играет», – приводит слова Брайанта Marca.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» нападающего Гарри Кейна.