Зидан: Роналду — лучший игрок своего поколения

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:0). Роналду провёл на поле весь матч, но результативными действиями не отметился.
«Криштиану — лучший игрок своего поколения. Он всегда проявляет себя в самых важных матчах. Все награды, которые он уже завоевал и ещё завоюет, абсолютно заслуженные. Он всегда стремится быть лучшим и является таковым. Конечно, для него важно забивать голы, но ещё важнее, чтобы у него были моменты», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».
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