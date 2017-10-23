Балотелли: мне нравится «Реал», но если позовёт «Барселона», также не заплачу

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли отметил, что ему хотелось бы играть за мадридский «Реал». Правда, футболист также подчеркнул, что не отказался бы и от предложения «Барселоны», являющейся самым принципиальным соперником «Королевского клуба».
«Мне нравится «Реал», но если позовёт «Барселона», также не заплачу», — приводит слова Балотелли Tuttosport.
Кроме того, Балотелли подчеркнул, что в своё время имел возможность перейти в туринский «Ювентус»: «Я провёл переговоры с «Ювентусом», но потом отдал предпочтение «Милану». Был фаном россонери. Кроме того, там работал Галлиани, с которым у меня хорошие отношения».
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