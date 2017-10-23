Кержаков: мне не безразличен ЧМ-2018, пусть я уже и закончил карьеру

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, который ныне является координатором молодёжных команд в питерском клубе, поделился мнением по поводу предстоящего чемпионата мира 2018 года в России.
«Мне точно не всё равно на чемпионат мира, пусть я уже и закончил карьеру. Очень переживаю за сборную, как она выступит на турнире, за город, как Питер примет турнир. Летом у нас проходил Кубок конфедераций, и все команды и болельщики были в восторге от того, как их приняли местные жители, на каком уровне была организация. Всем понравилось, с погодой даже повезло. Теперь ждём всех на чемпионате мира.
Я являюсь послом от Санкт-Петербурга, и сейчас идёт обсуждение, чтобы я был послом ещё и на фестивале фанатов, который будет проходить в городах-организаторах. Там нужно будет вести мероприятия перед матчами, награждать победителей конкурсов. Надеюсь, буду задействован в этом тоже", — сказал Кержаков в эфире «Нашего радио».