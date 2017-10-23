100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

М'Вила рассказал, что к нему проявлял интерес «Зенит»

23 октября 2017, понедельник. 12:14 Футбол

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила рассказал, почему он решил перейти в стан казанского клуба, а также поведал о возможности перейти в стан «Куинз Парк Рейджерс» и интересе к нему со стороны «Зенита».

«Тогда британский клуб возглавлял Гарри Реднапп. Действительно, был интерес со стороны его команды. В Париже в одном из отелей я встречался с представителями «Рубина» и «Куинз Парк Рейджерс». А также с Реднаппом и Бердыевым. Поначалу сомневался, куда именно пойти. Не буду лукавить, в принципе и финансовая сторона сыграла свою роль. «Рубин» сразу заплатил авансом моему клубу, а там в команде денег не хватало. Но главное — тренерский фактор, который даже важнее. Всё решило личное знакомство с Бердыевым, который сам приезжал и общался со мной. Мы друг друга поняли, и я решил пойти в «Рубин».

В 2012 году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером «Зенита». Действительно, был интерес от «Зенита», но в итоге не пошёл туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию", — цитирует хавбека «Реальное время».

Арустамян: М'Вила отказался разорвать контракт с «Рубином» за € 5 млн
Источник: Реальное время Сообщить об ошибке
Теги
Куинз Парк Рейнджерс ФК Зенит ФК Рубин Курбан Бердыев Лучано Спаллетти Янн М'Вила
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
12:57 Каррера: я всегда был маменькиным сынком
12:47 Генсек ФИФА пригласила участников ВФМС на чемпионат мира–2018
12:43 «Манчестер Юнайтед» готов предложить Моуринью пятилетний контракт
12:42 Защитник «Зенита» Мевля описал Санкт-Петербург в трёх словах
12:26 Полузащитник Яя Туре может продолжить карьеру в США
12:14 М'Вила рассказал, что к нему проявлял интерес «Зенит»
12:00 А. Кержаков — о лимите: если российский футболист талантлив, он будет играть
11:59 Глава судейского корпуса Италии: Монтелла не понимает, что VAR видит всё
11:47 Газинский: матч с «Локо» — реальный шанс для «Краснодара» приблизиться к лидерам
11:30 Кержаков: мне не безразличен ЧМ-2018, пусть я уже и закончил карьеру
11:27 «Локомотив» показал таблицу лидирующей группы РФПЛ с помощью эмодзи
11:13 А. Кержаков: надеюсь, в будущем много питерских ребят будет в основе «Зенита»
10:50 Найнгголан: боюсь пропустить чемпионат мира в России
10:48 Милевский: умею жить и на 5 рублей, и на $ 5 тыс, у меня нет пафоса и понтов
10:30 Верратти: на месте Неймара я бы потерял самообладание на 15 минут раньше
10:28 Полузащитник «Урала» Бумаль: РФПЛ входит в пять-шесть лучших лиг мира
10:11 «Вест Хэм» даст Биличу два матча, чтобы улучшить ситуацию
10:10 Маскерано: думаю, сборной Аргентины больше помог Месси, чем колдун
10:09 Линекер: Кейн? К счастью, Зидан считает Бензема лучшим нападающим мира
10:01 Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy
10:01 Бонуччи будет дисквалифицирован на 2 матча и пропустит встречу с «Ювентусом»
09:43 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить £ 30 млн за полузащитника «Валенсии» Солера
09:43 Непомнящий: разочаровывает, что Дзюба играет мало, так можно и мимо ЧМ пролететь
09:25 «Арсенал» намерен продлить контракт с Уилширом
09:24 СМИ: Дибала оскорбил Аллегри после того, как был заменён
09:15 Неймар: моё удаление в матче с «Марселем» было несправедливым
09:11 Тарасов: о чемпионстве «Локомотив» пока не думает
09:00 Хусаинов: если Манчини провоцировал Фернандеса, его могут наказать постфактум
08:50 Мбаппе: казалось, что у «ПСЖ» нет выхода, но гол Кавани спас нас
08:47 Балотелли: мне нравится «Реал», но если позовёт «Барселона», также не заплачу
08:44 Игрок «Эйбара» назвал Касемиро забиякой и парнем из дискотеки
08:30 Хусаинов: у Ригони был умысел в эпизоде с Березуцким — это 2-я жёлтая карточка
08:15 Кассано: я был бы как Месси и Неймар, будь у меня другая голова на плечах
08:02 Гамейро: ничего не боюсь и буду бороться за место в основном составе «Атлетико»
08:01 Цорк считает критику в адрес наставника «Боруссии» (Д) Боша безосновательной
07:41 Тео Эрнандес: Франция меня не приглашает, и я не закрываю двери перед Испанией
07:28 Хуммельс из-за травмы может не сыграть в матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг»
07:18 Зидан: не знаю, что выберет Тео Эрнандес — сборную Испании или Франции
06:58 Штрунц: проблемы «Баварии» при Хайнкесе стали видны отчётливее
06:56 Фёллер решил публично не критиковать игроков «Байера»
06:50 Кавани: «ПСЖ» нужно многое улучшать в своей игре
06:37 Марсело: для меня Бензема – лучший девятый номер Европы
06:36 Маскерано: всю свою жизнь буду считать себя центральным полузащитником
06:35 Сампаоли призвал болельщиков и СМИ не давить на игроков сборной Аргентины
06:35 «Манчестер Сити» интересуется 20-летним защитником «Лиона» Дьякаби
Все новости RSS
Партнерский контент