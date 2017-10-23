Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи ЧМ-2018 с Грецией

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии для подготовки к стыковым матчам чемпионата мира 2018 года с Грецией (9 и 12 ноября). Всего в заявку включены 23 игрока. Об этом говорится на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
Вратари: Даниэль Субашич («Монако»), Ловре Калинич («Гент»), Доминик Ливакович («Динамо» З).
Защитники: Домагой Вида («Динамо» К), Иван Стринич («Сампдория»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Шиме Врсалько («Атлетико» М), Йосип Пиварич («Динамо» К), Матей Митрович («Бешикташ»), Марин Леовац (ПАОК), Зоран Нижич («Хайдук»).
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Милан Бадель («Фиорентина»), Марко Рог («Наполи»), Марио Пашалич («Спартак»), Филип Брдарич («Риека»), Никола Влашич («Эвертон»), Иван Перишич («Интер»).
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус»), Никола Калинич («Милан»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт» Ф).
Фото состава можно посмотреть на официальной странице Хорватского футбольного союза в «Твиттере».