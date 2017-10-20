Срна может войти в тренерский штаб сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич собирается пригласить в свой тренерский штаб капитана «Шахтёра» Дарио Срна. Как сообщает Jutarnji List, тренер уже обговорил с футболистом этот вариант во время визита в Киев на отборочный матч к чемпионату мира 2018 года между сборными Украины и Хорватии (0:2).
Многое будет зависеть от дела с применением Срной допинга. Если из-за дисквалификации игрок не сможет выступать за «Шахтёр», а сборная Хорватии выйдет на ЧМ-2018, обыграв в стыковых встречах команду Греции, то на чемпионате мира он может присоединиться к сборной в качестве тренера.
Из-за положительной допинг-пробы Срна приостановил карьеру.
Срна: я чист от допинга и смогу доказать это