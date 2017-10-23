«ПСЖ» и «Селтик» оштрафованы в сумме на € 15 тыс. по итогам матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Селтик» были оштрафованы УЕФА по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 12 сентября и завершилась в пользу парижан (5:0).
По ходу матча один из болельщиков «Селтика» выбежал на поле и пытался напасть на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. За это дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал шотландский клуб на € 10 тыс. «ПСЖ» также заплатит штраф, но в размере € 5 тыс. Связано это с поведением фанатов, которые поломали кресла на стадионе.
Напомним, что болельщик, напавший на Мбаппе, четыре года не сможет посещать стадионы в Великобритании.
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