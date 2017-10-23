Шалимов: о том, что «Локо» играл в четверг, нужно думать им, а не «Краснодару»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ между командами «Локомотив» и «Краснодар».
«Мы не говорили и не думали о том, что имеем преимущество в количестве дней для подготовки к матчу. Подходим к игре в хорошем физическом состоянии. О том, что „Локомотив“ играл в четверг, нужно думать им. Мы не обращаем на это внимания, готовимся к серьёзной игре.
Всегда готовимся играть агрессивно в плане отбора мяча. Что касается вчерашней агрессии игроков ЦСКА, то она, наверное, больше была после решения арбитров. В остальном не сказал бы, что была сверхбоевая игра. Мы и „Локомотив“ также настраиваемся на тяжёлую борьбу за три очка.
У нас произошло два изменения в составе по сравнению с матчем с ЦСКА. Но все футболисты играют на своих позициях. Наша обойма такова, что у нас примерно по два человека на одну позицию", — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».