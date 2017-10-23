Место в тройке по итогам голосования за Golden Boy занял Рашфорд, а не Жезус

Стали известны итоги голосования за награду Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Победивший в этом году форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе набрал 291 голос журналистов. Второе место с 149 голосами занял нападающий «Барселоны» Усман Дембеле. При этом третье место досталось не Габриэлу Жезусу («Манчестер Сити»), а Маркусу Рашфорду («Манчестер Юнайтед»), несмотря на то что Tuttosport неделю назад включил игрока «горожан» в тройку претендентов вместе с Мбаппе и Дембеле. Оказалось, что Рашфорд набрал 76 голосов, а Жезус — 72.
Также в топ-10 попали Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Каспер Дольберг («Аякс»), Эмре Мор («Сельта»), Федерико Кьеза («Фиорентина») и Родриго Бентанкур («Ювентус»).