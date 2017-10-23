«Спартак» и «Локо» делят 25-е место по числу воспитанников в европейских лигах

Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) обнародовал список клубов, которые имеют наибольшее представительство воспитанников в европейских лигах.
Лидером рейтинга является «Аякс», чей 71 воспитанник выступает в 7 клубах. Среди российских клубов лидируют «Спартак» и «Локомотив», которые делят 25-е место (по 36 воспитанников), «Зенит» находится на 36-й позиции (30).
Десятка лидеров выглядит следующим образом:
1. «Аякс» (Нидерланды) — 71 воспитанник.
2. «Динамо» Загреб (Хорватия) — 67.
3. «Партизан» (Сербия) — 61.
4. «Реал» (Испания) — 58.
5-6. «Спортинг» (Португалия) — 55.
«Шахтёр» (Украина) — 55.
7-8. «Спарта» (Чехия) — 54.
«Динамо» Киев (Украина) — 54.
9. «Црвена Звезда» (Сербия) — 52.
10. «Бенфика» (Португалия) — 51.
Ознакомиться с полным списком можно на сайте CIES Football Observatory.