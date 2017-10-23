Мещеряков: Тарасов не сыграет с «Зенитом»? Тем хуже для «Зенита»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«На турнирную таблицу надо смотреть в конце чемпионата. Надо играть каждую игру. Мы сегодня просто были сильнее объективно. Тренерский штаб очень внимательно разобрал игру Краснодара. Всё зоны были в защите перекрыты. Свои моменты забили, можно было забить и больше. Всем спасибо, сегодня играла команда.
Надо ждать конца, в спорте нет промежуточных итогов. Дмитрий Тарасов не сыграет с «Зенитом»? Тем хуже для «Зенита». Другие игроки будут биться за тех, кто не сыграет. У нас есть команда.
Что касается инцидента с болельщиком, то его очень жалко. Давайте аккуратнее ходить на футбол и смотреть игру", — передает слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.