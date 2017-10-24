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Неймар: «Барселона» всегда будет в моём сердце, но сейчас надо думать о другом

24 октября 2017, вторник. 00:27 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар на вручении наград ФИФА, которое прошло в Лондоне, отметил, что никогда не забудет о своей бывшей команде — «Барселоне». Бразилец перебрался из каталонского клуба в Париж летом этого года за рекордные € 222 млн.

«Барселона» всегда будет в моём сердце. У меня был прекрасный прошлый сезон, и я его не забуду, но сейчас надо думать о другом", — цитирует Неймара Marca.

Напомним, форвард «ПСЖ» финишировал третьим в голосовании за лучшего футболиста 2017 года. Награду выиграл Криштиану Роналду из «Реала».

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК ПСЖ Неймар
Новости. Футбол
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