Месси назвал лучшим игроком мира Суареса, а Роналду — Модрича

Стали известны имена футболистов, получивших голоса капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и капитана национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
Месси сделал свой выбор в пользу Луиса Суареса, Андреса Иньесты и Неймара. Роналду в свою очередь проголосовал за Луку Модрича, Серхио Рамоса и Марсело.
Напомним, по итогам голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков Роналду набрал 43,16 % голосов — больше, чем Месси (19,25 %) и Неймар (6,97 %) вместе взятые.
Роналду набрал больше голосов, чем Неймар и Месси вместе взятые